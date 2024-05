Roma, nuovo ds: ecco perché Ghisolfi ha conquistato i Friedkin

L'attesa per Ghisolfi

Salvo clamorosi colpi di scena, quindi nuovi outsider, i Friedkin sono orientati a scegliere Ghisolfi come diesse. Ciò non esclude successivamente l’inserimento anche di un direttore tecnico che possa avvicinarsi a De Rossi per aiutarlo nelle questioni di campo e fare quel lavoro di raccordo tra squadra e dirigenza. Ghisolfi, con doppia cittadinanza francese e italiana, a fine stagione si libererà dal Nizza, ma non è escluso che non possa avere anche il placet del cub francese per cominciare a lavorare ufficialmente per la Roma dopo l’ultima giornata del campionato francese. Non c’è tempo da perdere, c’è tanto lavoro da fare a Trigoria tra plusvalenze entro il 30 giugno (ballano una cinquantina di milioni), il mercato in entrata e in uscita, i rinnovi di contratto. Compreso quello di Daniele De Rossi da mettere nero su bianco.