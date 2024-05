Ranking Uefa, su la testa, Roma! Ora sei la prima squadra italiana con l'Inter

Il Bayer non perde una partita dall'11 maggio 2023, l'ultimo a batterlo fu proprio la Roma che a Leverkusen si è battuta con un orgoglio e una determinazione ammirevoli. Il sogno della finale è durato 82 minuti perché, se la fortuna è cieca, la sfortuna ci vede benissimo e quello jellatisismo autogol di Mancini è stato fatale ai giallorossi. I quali, tuttavia, hanno un valido motivo di consolazione: grazie al pareggio in Germania, la Roma ha conquistato il primo posto del ranking Uefa fra le squadre italiane agganciando l'Inter: entrambe contano 101 punti. In testa alla classifica di rendimento della federcalcio europea c'è il City (148), seguito da Bayern (144), Real (134), Psg (116) e Liverpool (114). Eliminando il Marsiglia e conquistando la sua prima, storica finale europea, l'Atalanta (76) è entrata ufficialmente nella Top 20, passando dal n.21 al n.19; quattro anni fa occupava la posizione n.104. Napoli e Juve sono diciassettesimi (80 punti); il Milan (59 punti) è al n.29; la Lazio (54 punti) è al n.32; la Fiorentina (42 punti) è al n.49.