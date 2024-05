Panucci: "Penso che per una volta i tifosi della Roma tiferanno Atalanta"

"Per una volta i tifosi della Roma tiferanno Atalanta" . Lo ha detto l'ex difensore dei giallorossi Christian Panucci . Il suo riferimento è alla finale di Europa League che la squadra di Gasperini giocherà mercoledì prossimo contro il Bayer Leverkusen . Il motivo è legato alla classifica: in caso di vittoria dell'Atalanta, infatti, anche il sesto posto, attualmente occupato dalla Roma , varrebbe come qualificazione alla prossima edizione di Champions League .

Le parole di Panucci sull'Atalanta e sulla Roma

Panucci ha aggiunto: "L'Atalanta può farcela a vincere l'Europa League? Ce la deve fare perché la Roma deve andare in Champions. Sarei molto felice per De Rossi e per l'Atalanta si tratterebbe, nel caso, del primo trionfo europeo. Per questo - le sue parole a Mediaset - la finale avrà un significato particolare e per una volta credo che i tifosi della Roma tiferanno per l'Atalanta".