Roma-Genoa biglietti, aperto un altro settore: tutte le info

Buone notizie per i tifosi della Roma. In vista della gara di domenica contro il Genoa di Gilardino, il settore ospiti - con la trasferta vietata ai tifosi del Genoa - verrà aperto per i sostenitori della Roma che potranno così affollare per intero lo stadio Olimpico per l'ultima partita in casa della stagione accomodandosi anche nei Distinti Nord-Ovest.