Roma, l’agenda di Ghisolfi

Date una squadra a quest’uomo. Ma senza attacchi di panico, senza claustrofobia da mezza classifica, senza sensi di colpa. La concretezza affaristica degli americani che vendono auto e spettacolo, arte, intrattenimento, soggiorni confortevoli e golf sulla stessa bancarella globale può essere d’aiuto. I Friedkin , raccontano dal Texas alla California, hanno ambizioni, non smanie. Abituati al profilo basso e all’alta quota. Superano talvolta il muro del suono, purché il bang non si senta troppo in giro. De Rossi ha illustrato in pubblico le sue esigenze tecniche , restando sulle linee generali. Discuterà i particolari con il club dietro i dovuti paraventi. Dei suoi piani, comunque, troverete una descrizione dettagliata qui a fianco. È un progetto di ristrutturazione necessario per riportare la Roma nella zona da Champions del campionato (non ci sentirete mai definirla Europa che conta e se accadesse toglieteci il saluto), premessa pressoché indispensabile del successo.

Ghisolfi per ricostruire la Roma

Florent Ghisolfi, l’uomo del mistero per alcuni e dei miracoli per altri, dipende dal lato della costa nord del Mediterraneo in cui ci si trova, avrà parecchio da fare. Intanto a relazionarsi con Lina Souloukou, implacabile supervisora (beh, si dice così) dei conti della Roma; poi a muoversi con decisione francese, astuzia italiana e competenza atalantina in un mercato estivo che sarà facile quanto un cubo di Rubik. Potrà farlo perché a nessuno della società verrà in mente, dopo le spiegazioni spazientite di Mourinho e quelle pazientissime di De Rossi, che la Roma in fondo va bene così. Nel caso, basterà mostrare l’andamento della classifica incrociato con la difficoltà delle partite e qualche filmato tristemente significativo delle gare della Roma in questa stagione. Qualsiasi giudice li ammetterebbe come prova. E a Ghisolfi sarà richiesta rapidità di esecuzione, non fretta: pessima consigliera, fastidiosissima compagna di viaggio. Restaurare in profondità non significa abbattere a tappeto e ricostruire altrove come talvolta fanno in Giappone con i monumenti storici edificati in zone sismiche. Anche su questo De Rossi è stato chiaro: esiste un’ossatura di squadra che va rafforzata con fondamenta più profonde, allungando la rosa con giocatori di qualità; e arricchita con uomini dalle caratteristiche mancanti, soprattutto centrocampisti in grado di cambiare passo, attaccanti o mezzi attaccanti che saltino l’avversario, esterni che prendano possesso delle fasce e siano capaci di amministrarle.

La base per ripartire

Il resto sarebbe spreco. Giocatori come Svilar, Mancini, Cristante, Abraham e altri sono degni dei livelli che la squadra vuole raggiungere. Vanno migliorati i punti deboli e garantite le sostituzioni che qualsiasi allenatore deve effettuare nel corso di una stagione. Lukaku, presumiamo, non ci sarà, per Dybala aspettiamo ulteriori sviluppi. La Champions, se arrivasse grazie all’Atalanta, verrebbe accolta con sospiri commossi e lanci di fiori, ma adesso è inutile star lì a scrutare l’orizzonte. L’ansia di trovare strade nuove talvolta fa prendere bivi sbagliati. Il Milan del 2017-18, quello al fosforo presieduto da Li Yonghong, cambiò al volo nove titolari, lasciò sul tavolo quasi centonovanta milioni e ottenne in cambio molte congratulazioni estive e un piazzamento finale pari a quello della Roma di oggi. Ghisolfi non avrà tutte queste risorse da spendere, però il club darà a lui e a De Rossi un certo agio negli investimenti. I paletti dell’Uefa sono stati allargati: potranno rallentare il nuovo direttore sportivo, non fermarlo. Vediamo se si rovescia il destino della Roma, che negli ultimi anni ha preso la forma di un muro, piazzato tra il sesto e il settimo posto, con la sommità abbondantemente cosparsa di cocci di bottiglia.