Chi è Ghisolfi, il nuovo ds della Roma: tutti i migliori colpi di mercato

ROMA - Florent Ghisolfi nuovo responsabile dell’Area Tecnica, è ufficiale . Inizia un nuovo capitolo della Roma con il francese pronto a centrare nuovi rinforzi già dalla prossima estate. In Francia si è costruito un ottimo curriculum da dirigente: al Lens ha messo le basi per la squadra che ha poi conquistato una storica qualificazione in Champions League. Nel 2022 l’arrivo al Nizza, portato di nuovo in Europa. Ora alla Roma è pronto a confermarsi.

Ghisolfi, ecco i migliori affari

Jeremie Boga è uno dei colpi firmati da Ghisolfi: dall’Atalanta al Nizza. Affare da 18 milioni più 4 di bonus. Terem Moffi, pescato dal Lorient, quest’anno in 30 presenza ha segnato 11 reti e firmato 2 assist (riscattato per circa 30 milioni di euro). Al Lens ha avuto intuito nel prendere Jonathan Clauss dall’Arminia Bielefeld, in Bundesliga 2. In due stagioni l’esterno aveva collezionato 65 presenze, 8 reti e ben 13 assist. Costo dell’affare: poco più di un milione di euro. Ghisolfi ha sempre guardato anche in Italia. Al Lens ha portato Seko Fofana dopo 4 anni all’Udinese. E poi Kevin Danso, ma soprattutto il miglior colpo: Loïs Openda. Dal Lens (dove gioca una stagione super) al Lipsia per 42 milioni di euro. Plusvalenza massima. Al dirigente francese piacciono giocatori giovani e di qualità: da far crescere, tenere, rivendere. Ha fiuto, lo dimostra il suo curriculum. E la Roma aspetta i primi colpi.