Mourinho: “Ecco perché la Roma mi ha licenziato al terzo anno"

Mourinho su Ronaldo

Mourinho, come riportato da O Jogo, ha parlato anche di cosa abbia singificato allenare Cristiano Ronaldo: "Dico spesso che non alleno giocatori, ma alleno squadre; non alleno giocatori, ma alleno giovani che giocano a calcio. Ho allenato squadre che avevano alcuni dei migliori giocatori al mondo. Il mio compito era di mettere insieme un puzzle e creare un ambiente in cui potessero esprimersi al meglio possibile. Ho avuto anche squadre, più recentemente, in cui i giocatori non erano così bravi e questo era peggio. Quindi, bisogna prestare più attenzione ai singoli individui".