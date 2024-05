Frimpong, i tifosi della Roma invadono il suo profilo sui social: “Non balli più?”

ROMA - Non è certo finito nel cuore dei tifosi della Roma Frimpong, l'esterno d'attacco del Bayer Leverkusen che nella semifinale di ritorno di Europa League contro i giallorossi ha provocato la panchina di De Rossi ballando dopo il gol. Non solo, in quella serata l'olandese preferì non fermarsi e proseguire l'azione d'attacco nonostante a pochi metri da lui Spinazzola fosse a terra per infortunio. Se ci mettiamo anche le parole nel post gara ("Loro parlavano tanto, felice di averli battuti"), ecco che l'astio con i tifosi della Roma è schizzato alle stelle.