Ghisolfi è a Roma, da oggi a Trigoria: via all'era del nuovo ds

ROMA - L’ufficialità è arrivata mercoledì scorso, adesso Florent Ghisolfi può cominciare a tutti gli effetti la sua avventura alla Roma. Il dirigente francese è infatti sbarcato ieri nella capitale per ricoprire il ruolo di responsabile dell’area tecnica del club giallorosso. L’ex direttore sportivo del Nizza può quindi cominciare il suo lavoro nel nuovo club e probabilmente già da oggi sarà al Fulvio Bernardini per conoscere Daniele De Rossi , incontrare la squadra, la dirigenza e tutto lo staff di Trigoria. Sarà una giornata movimentata segnata naturalmente dal primo tour del centro sportivo, l’insediamento nel suo nuovo ufficio e i lavori a stretto contatto con la Ceo Lina Souloukou . Ghisolfi è ansioso di cominciare a programmare con il tecnico la Roma della prossima stagione.

Roma, l’ultima trasferta di Empoli

Intanto De Rossi studia una squadra credibile per la chiusura del campionato, compatibilmente con gli acciacchi di fine stagione e con la diffida di Mancini, peraltro sempre alle prese con i problemi inguinali. Dilemma Dybala: Paulo si sta allenando ormai in gruppo e sembra pronto a giocare dall’inizio. D’altra parte è stato escluso dalla lista per la Coppa America e quindi può dedicarsi alla Roma senza distrazioni.