I giovani della Roma Club Gerusalemme protagonisti del Torneo dell'Amicizia

Martedì 21 maggio è andato in scena il "Torneo dell'amicizia" organizzato con l'intento di regalare attimi di spensieratezza ai giovani talenti dell'A.S. Roma Gerusalemme, club formato da ragazzi di differenti nazionalità e confessioni religiose. Tra domenica 19 e mercoledì 22, i calciatori sono stati protagonisti a Roma presso il Centro logistico della Guardia di Finanza, che ha a sua volta ospitato tutti i giocatori in una struttura del Corpo.