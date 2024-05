Mourinho e il selfie con Couto: "L'unico laziale che..."

"L'unico laziale che..."

Non è tanto la foto, che ritrae Mourinho e Couto in gran forma e sorridenti, in fondo si tratta di due connazionali che in carriera hanno collezionato, in panchina e in campo, numerosi titoli, quanto il 'graffio' dello Special One a rendere particolare lo scatto. "The only Laziale I Love", il messaggio a corredo postato dall'ex allenatore della Roma, in pieno clima derby, mentre si abbraccia con il difensore campione d'Italia con i biancocelesti nel 2000.