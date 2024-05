Non solo Bellanova: la Roma prepara la strategia sul mercato

L'esterno

Spendere bene significa investire su calciatori abbastanza giovani che stiano ancora cavalcando una parabola ascendente. Non per forza bambini. Ad esempio Raoul Bellanova, esterno del Torino con un passato nell’Inter, è il tipo di esterno che a De Rossi andrebbe a genio. Veloce, sfrontato, tecnico, può giocare tanto in una difesa a tre quanto in una difesa a quattro. E’ un 2000, guadagna una cifra accettabile per i parametri della Roma e sarebbe molto felice del trasferimento. Bisognerebbe però convincere il Torino, che lo ha pagato 8 milioni un’estate fa, a venderlo a cifre ragionevoli: non è proprio un dettaglio.