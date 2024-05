De Rossi triste, la frase su Di Francesco dopo Empoli-Roma in diretta tv

23:48

Cosa deve diventare la Roma di De Rossi

Questa partita è un punto da cui ripartire? De Rossi risponde così: "Sì, non è che valutiamo e ripartiamo solo in base a questa gara però ti fa capire tante cose perché la squadra che vogliamo diventare è una squadra che, anche quando i punti non pesano, vuole fare la partita e vince anche se ha meno stimoli dell'avversario perché c'è una differenza di qualità enorme".

De Rossi al canale della Roma

De Rossi ha parlato al canale Youtube della Roma: "Non si guarda avanti, ma si guarda a questa partita per guardare avanti. Qualcosa ci ha detto, al di là del risultato. Questa partita è un punto di partenza per guardare avanti. Cosa non è andato? Abbiamo gestito bene la palla, ma arriviamo a 20 metri dalla porta senza dare mai la sensazione di poter segnare. Abbiamo avuto poche occasioni per quanto abbiamo tenuto la palla e in certe circostanze siamo andati un po' molli nei duelli. Penso che è una partita che ci deve far capire alcune cose perché la mentalità di una squadra si vede anche da come si finisce quando i punti non contano tanto e da determinate caratteristiche di cui abbiamo già parlato, perché se fai 7-8 contropiedi quattro contro quattro, quattro contro tre e quattro contro due e non riesci neanche a tirare in porta diventa difficile".

La mentalità della Roma

"La mentalità? L'Atalanta ha tritato il Torino con alcol in corpo per la coppa, è lì che vogliamo arrivare. Vogliamo arrivare al livello della Roma quando giocavo io. Sappiamo che tante squadre si rinforzeranno; se non cambiamo mentalità, qualità e caratteristiche sarà dura. Oggi sono un po' dispiaciuto per il risultato, renderci conto di cosa si può migliorare è il primo punto di partenza per migliorare e tornare a giocare con le grandi d'Europa". Finisce la conferenza stampa di De Rossi.

I romanisti della nazionale

"I nazionali? Lorenzo Pellegrini era stanco. Alcuni erano un po' cotti, chi andrà all'Europeo troverà condizione e una motivazione speciale, chi non andrà si riposerà e non gli farà male".

Il dolore per Di Francesco

"Che je dico a Difra (in romano, n.d.r.)? Forse il Frosinone è la squadra che meno meritava di retrocedere. Se oggi avessimo giocato lì avremmo fatto la nostra partita, vederlo così mi ha fatto particolarmente male perché lui e il suo staff e la società non meritavano di andare giù".

La prestazione di Dybala

De Rossi su Dybala: "Si è allenato bene questa settimana, oggi ha fatto la sua partita, il giorno dopo la mancata convocazione non era contento, pensava di starci, si superano queste cose con il lavoro",

"C'è amaro in bocca"

Ancora l'allenatore della Roma in conferenza: "Non vedo l'ora di iniziare a lavorare per creare qualcosa di meglio, rimaniamo con l'amaro in bocca per questi mesi che ci hanno visti stremati. Per tre mesi abbiamo fatto cose incredibili, ma non dobbiamo dimenticarci le cose che dobbiamo migliorare. Sarò a Trigoria tutti i giorni per migliorare questa posizione di classifica. Sono orgoglioso della squadra, hanno giocato semore partite serie e con atteggiamento giusto, li abbiamo portati a chiedere qualcosa in più e loro hanno risposto bene. Ultimo mese più complicato, lo sapevamo".

De Rossi in conferenza stampa

De Rossi parla in conferenza stampa al Castellani: "Facciamo gol solo con azioni belle, invece nel calcio si devono vincere anche le partite sporche. è una caratteristica che ci manca. Abbiamo gestito la palla in maniera ordinata, arrivi lì e anche io ho la sensazione che non facciamo gol. il calcio è mille cose diverse che noi non sempre facciamo".

Di Francesco in Serie B

De Rossi poi viene incalzato sulla retrocessione in Serie B del Frosinone dell'ex giallorosso Di Francesco, anche a causa della vittoria dell'Empoi sulla Roma: "Non penso che abbia voglia di sentire il mio messaggio. Io avrei provato a giocare la partita così anche se avessimo giocato contro di lui o contro Cannavaro. Questo è il nostro lavoro. Lui è un allenatore che non meritava di retrocedere quest’anno per quello che hanno fatto come gioco, anche contro di noi. Io non privilegio né una squadra né un’altra, ma il fatto che questo gol preso all’ultimo punisce un ragazzo e un allenatore che io stimo mi fa male ancora di più"

De Rossi e il nuovo ds Ghisolfi

De Rossi a Dazn sul nuovo direttore sportivo: "Ghisolfi? Abbiamo parlato, abbiamo passato un pomeriggio insieme, confrontandoci sulla costruzione della rosa e su qualche nome. Abbiamo avuto sintonia in questo primo colloquio, abbiamo tempo per parlare e per vedere le opportunità ma anche le disponibilità. Questa sera è prematuro e irrispettoso parlare di questo. Questa sera non posso dire che la partita non mi sia piaciuta, ma non la puoi perdere se vuoi diventare grande".

La Roma dell'anno prossimo

De Rossi parla della Roma del futuro, tornando anche sulla partita di stasera: "Valuteremo tante cose. Si riparte a valutare cominciando proprio da questa partita, ma non decideremo solo in base a questa partita. Questa gara deve dirci qualcosa. Abbiamo giocato a 4 come spesso e poi a volte abbiamo difeso a 3. Non è cambiato moltissimo. Il gol nel finale, anche con la difesa a 4, non puoi concederlo. Siamo andati mosci sul duello aereo. Non si può prendere un gol così. Ci deve far riflettere. Al di là delle valutazioni che faremo sulla nuova squadra, è una roba che mi fa male. Mi fa male perché non volevo chiudere così la stagione. Non mi importa quanto è finita la Lazio. Non è un discorso nei confronti dell’Empoli. La partita l’abbiamo fatta e non puoi perdere una partita del genere".

Le parole di De Rossi

De Rossi parla a Dazn: "La differenza la fanno tante cose, ma non è che ci dobbiamo dire bravi perché abbiamo fatto una partita seria. Però ci sono troppe cose che dobbiamo migliorare, non puoi avere 6-7 contropiedi e non tirare neanche. A questo livello la paghi. Questa è una partita in cui uno dei nostri contropiedi doveva concludersi con il 2-1 per noi. Non è normale non tirare mai in porta con questi spazi".

La classifica della Roma

La Roma chiude il campionato 2023-24 al sesto posto, con 2 punti di vantaggio sulla Lazio e 5 di svantaggio sul Bologna, quinto in graduatoria. I giallorossi hanno raccolto 63 punti in 38 giornate, con 18 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte. I gol segnati sono 65, quelli incassati 46.

Tra poco le parole di De Rossi

De Rossi parlerà tra poco alle tv collegate e in conferenza stampa.

