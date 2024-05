Dybala e il futuro alla Roma, De Rossi dà una risposta precisa

Daniele De Rossi è troppo esperto per sapere che qualsiasi frase detta in questo momento sul futuro di Paulo Dybala potrebbe essere interpretata in ogni modo. Per questo, ospite ai Premi Ussi, non si sbilancia: "Bisogna sempre essere pronti. Mi dicevano che Dybala aveva spesso problemi fisici. Quando sono arrivato è sempre stato il primo ad andare forte in allenamento. Gli abbiamo chiesto di andare a rincorrere qualche giocatore e ha dato grande disponibilità e sono sono soddisfatto del rapporto con lui. Mi tengo stretto tutti i miei giocatori. Adesso non diremo nulla a voi. Però è il momento di fare non di dire. Nel calcio si fanno dei progetti che vengono scombussolati dalle decisioni del calciatore o del procuratore. Dire oggi questo rimane è un boomerang. Dobbiamo essere bravi anche dal punto di vista della comunicazione".