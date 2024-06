Totti esalta De Rossi: "L'uomo giusto per la Roma, ma a una condizione"

"De Rossi l'uomo giusto"

Quanto all'amico ed ex compagno di squadra, che ora siede sulla panchina romanista, Totti non ha dubbi e, come riportato da Sport Mediaset, sentenzia: "De Rossi sta dimostrando di essere l'uomo giusto per la Roma. Sta facendo un buon percorso, speriamo che possa iniziare col piede giusto e che la società lo sostenga fino alla fine".