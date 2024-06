De Rossi e la Roma che verrà: "Le riunioni con Ghisolfi e i nostri obiettivi"

Torna a parlare Daniele De Rossi. L'allenatore della Roma è a Rimini per "The coach experience’" kermesse dell’Aiac in cui, da anni, si confrontano i vari allenatori italiani. Il tecnico giallorosso sa che l'attesa dei tifosi per la squadra che verrà è tanta, così come sa che in molti si chiedono come sia il nuovo ds Ghisolfi, e lui non si nasconde: "Mi approccio grande entusiasmo e tanta presenza alla nuova stagione, forse troppa, sto tutti i giorni lì a Trigoria. Ma c'è bisogno di parlare con direttore e società, ieri abbiamo fatto una riunione lunga, bella su quelli che sono i nostri obiettivi e quello che sarà il nostro futuro, quindi tra 10 anni prenderò magaru qualche vacanza e mi allontanerò un po' da Roma. Ma per il momento voglio stare lì, ne ho bisogno".