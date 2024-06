Mourinho esalta i tifosi della Roma durante un'intervista

Il legame tra Mourinho e la Roma è destinato a resistere al tempo perché, anche se solo durante tre anni, lo Special One ha instaurato con la tifoseria giallorossa un rapporto davvero unico. Insieme hanno conquistato un trofeo europeo, la Conference League , traguardo che la Roma attendeva da più di sessant'anni, e insieme hanno riempito l'Olimpico come forse mai prima. È talmente speciale il rapporto tra José e il club giallorosso che in un'intervista concessa a TNT Sports il tecnico portoghese ha speso parole importanti per i suoi ex tifosi.

Mourinho e i tifosi della Roma

San Siro è il suo stadio preferito, lui si descrive come "divertente, onesto e sempre giovane" e il trofeo migliore che ha vinto è "l'ultimo, la Conference League, è sempre l'ultimo". Non ha dubbi Mourinho, parole al miele per la Roma e per quel gruppo di giocatori che gli ha permesso di conquistare, dopo la Champions e l'Europa League, anche il terzo trofeo Uefa. Quale è invece il tifo più caldo? Lo Special One, anche qui, è sicuro: "Old Trafford è Old Trafford, Stamford Bridge è Stamford Bridge e il Bernabeu è il Bernabeu, ma voglio dire i tifosi della Roma: sono fedelissimi al club nonostante non sia abituato a vincere".