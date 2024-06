Totti, il ricordo dello scudetto commuove tutti i tifosi della Roma

Il 17 giugno 2001 la Roma vinceva il suo terzo, e finora ultimo, scudetto. Il Capitano di quella squadra, il Capitano (C maiuscola non casuale) da sempre e per sempre era Francesco Totti che oggi si è voluto unire ai tanti romanisti che con la memoria sono tornati a quel giorno. Francesco ha condiviso il post della Roma con la sua foto e ha scritto: "Che giorno" con a corredo dei cuori. La colonna sonora? Mai sola mai, di Marco Conidi.