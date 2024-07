Calendario Roma Serie A 2024/25: tutte le partite giornata per giornata

ROMA - Ecco il nuovo calendario della Serie A. La stagione inizierà il prossimo 17 agosto per terminare il 25 maggio del 2025. Per la Roma inizio in trasferta contro il Cagliari. Da ricordare che le pause nazionali ci saranno l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 23 marzo per le gare delle Nazionali. E a Natale tutti in campo: 22 dicembre, 29 dicembre e 5 gennaio.