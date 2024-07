Llorente saluta la Roma con un mesaggio da brividi sui social: "Un anno e mezzo indimenticabile"

Roma, Llorente ai saluti: "Posso solo dire grazie"

Ecco cosa ha scritto: "Posso solo dire GRAZIE ROMA! Un anno e mezzo indimenticabile in cui ho potuto essere felice e capire cosa significa il sentimento romanista! Indossare la maglia della Roma è stata una grande responsabilità ma allo stesso tempo una sensazione unica! Concludo questo periodo soddisfatto per aver difeso e lottato per questo scudo , lasciando tutto in campo con orgoglio e onore. Ricorderò sempre le grandi serate allo Stadio Olimpico, l’atmosfera dei derby e più di 70mila persone che cantavano l’inno della Roma. Grazie a tutti i tifosi per il vostro sostegno incondizionato e grazie a tutte le persone che mi hanno permesso di vivere questo sogno che non dimenticherò mai! D’ora in poi ci sarà un romanista in più a tifare per la Roma! FORZA ROMA!!!".