Roma, ultimatum alla Juve: l'offerta per Soulé scade questa sera

ROMA - Ultimatum alla Juve per Soulé. La Roma ha presentato ieri una maxi offerta da 28 milioni di euro , bonus inclusi, per arrivare all'attaccante argentino di proprietà dei bianconeri. Una proposta importante, la più alta arrivata a Cristiano Giuntoli sia in Italia sia all'estero e che probabilmente resterà tale in questo mercato. Il West Ham non ha pronte offerte ma, anzi, sta dirottando le attenzioni su Crysencio Summerville del Leeds, mentre il Leicester invece non ha ancora presentato un’offerta seria per il ventunenne argentino e appare piuttosto defilato viste le cifre elevate per arrivare alla chiusura dell’operazione.

Per questo motivo la Roma ha imposto un ultimatum sull'offerta presentata ieri: la Juventus avrà tempo per rispondere ai giallorossi fino a mezzanotte, poi non ci saranno nuove offerte, né tantomento nuovi rilanci per arrivare a Soulé e in quel caso il club giallorosso dirotterebbe le attenzioni su altri profili. Ghisolfi ha da tempo il sì del giocatore che sta spingendo insieme al suo agente (arrivato nel ritiro bianconero in Germania) per sbarcare nella capitale: ora la palla passa totalmente a Giuntoli e alla sua decisione se accettare i 28 milioni oppure se aspettare e sperare in una nuova proposta per l'argentino. Per ora non arrivano segnali di questo tipo.