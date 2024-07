Roma, la seconda maglia è pronta. E Adidas si tinge di giallorosso

ROMA - La nuova maglia della Roma firmata Adidas fa il suo esordio a casa. Questo pomeriggio alle 18 la squadra di De Rossi affronterà il Tolosa in amichevole tra le mura del Fulvio Bernardini. Dopo l'appuntamento in trasferta contro il Kosice, adesso i giocatori potranno indossare il nuovo kit nella capitale, aspettando il secondo che sarà presentato il primo agosto.

I tifosi sono stati quindi più che soddisfatti del nuovo kit lanciato da Adidas che, per l'occasione, si è tinta di giallorosso nel grande store di Via del Corso . Per la presentazione della nuova maglia, il brand center del marchio tedesco ha dedicato un'area interamente alla Roma: ben 70 metri quadri e quattro vetrine solo per i colori giallorossi . Tutti gli altri club, Real Madrid compreso, sono stati spostati in un'altra area dello shop per dare più spazio alla nuova collezione della squadra di De Rossi.

Un'ambientazione sicuramente scenografica: il tifoso entra nella sala attraverso un tunnel, che richiama in tutto e per tutto quello del video utilizzato per presentare i nuovi kit e che ha visto tra i suoi protagonisti Dybala, Pellegrini, Paredes e poi Bartoli, Giacinti, Linari e altri ancora. Una volta dentro, si accede su un tappeto d'erba sintetica, che ha sostituito per l'occasione la pavimentazione del negozio. Sulla destra: la stazione per personalizzare la maglia con nomi e numeri, che richiamano la mappa di Testaccio, il quartiere a cui tutta la collezione di maglia di questa stagione è dedicata.

Sulla parete di sfondo, accanto a scarpini iconici come Copa Mundial e Predator, è stata allestita una piccola curva da 19 posti, che fa ovviamente riferimento alla Curva Sud. Per creare questo set, sono state necessarie 45 ore di lavoro, notti incluse, e quattro squadre di allestitori non stop. Tutti al lavoro un unico obiettivo: creare un'area degna della Roma e delle sue maglie.