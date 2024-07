Il ritiro in montagna? Il preparatore della Roma dice tutta la verità

ROMA - Lavoro e sudore a Trigoria per la Roma. Tutti agli ordini di Daniele De Rossi e non solo. A dirigere gli allenamenti c’è anche Giovanni Brignardello, preparatore atletico da tanti anni nell’ambiente calcistico e sportivo in generale. Nell’intervista rilasciata al sito ufficiale giallorosso, Brignardello ha parlato del rapporto con l’allenatore e non solo: “Con Daniele ci siamo conosciuti in quel periodo (in Nazionale tra il 2016 e il 2018, ndr). C’è sempre stato un rapporto di stima reciproca tra noi. Da lì, poi, è nato poi il rapporto professionale. Allenarsi qui a Trigoria è fondamentale. La proprietà con i suoi investimenti ha messo a disposizione dei giocatori un centro davvero all’avanguardia, dove non manca nulla. La struttura è importante sia per il modo di lavoro, sia per i messaggi indiretti che mandi ai giocatori. Faccio un esempio, se hai una palestra molto ben attrezzata, significa che per te il lavoro in palestra è importante. Se tu hai una zona di recupero con piscine e altre strutture di primo livello, significa che per te la fase di recupero è importante. Qui c’è tutto, di questo siamo assolutamente soddisfatti”.