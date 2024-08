Roma, De Rossi show in allenamento: fase offensiva e spinta sulle fasce

BURTON UPON TRENT - Velocità, intensità e gol. Daniele De Rossi spinge sull'acceleratore e in queste sessioni di allenamento al St George Park sta chiedendo tanto alla squadra dal punto di vista tattico e atletico. Sono state due ore di lavoro sugli schemi, questa mattina il tecnico giallorosso ha voluto un lavoro attento sulla fase offensiva, spingendo soprattutto dagli esterni per sviluppare una manovra aperta e pericolosa, sfruttando i punti di forza dei suoi giocatori.

La squadra è stata divisa in due gruppi: il primo è formato da centrocampisti e attaccanti (Paredes, Cristante, Le Fée, Pellegrini, Pisilli, Darboe, Bove, Soulé, Joao Costa, Dybala, Solbakken, El Shaarawy, Zalewski e Abraham) e ha lavorato inizialmente sul campo; il secondo invece composto da tutti i difensori (Smalling, Ndicka, Mancini, Kumbulla, Celik, Sangaré, Angelino e Dahl) e ha cominciato in palestra. Schemi offensivi per il primo gruppo, manovre difensive per il secondo. DDR ha incentrato gli esercizi sul lavoro in verticale, con una trasmissione del pallone veloce e sviluppato partendo centralmente per poi andare sulle fascie e servire il pallone centralmente in area per la finalizzazione. Tante indicazioni di De Rossi ai suoi giocatori, un lavoro accurato su ogni movimento, su ogni passaggio, stop o conclusione in porta.

Il centro sportivo che ospita la Roma Costruito nel 2012 per 105 milioni di sterline, il St. George's Park è l'orgogliosa casa di tutte le 23 squadre nazionali di calcio inglesi. Situato all'interno di 330 acri di campagna dello Staffordshire, il sito vanta 14 campi all'aperto d'élite, tra cui una replica esatta della superficie di Wembley visibile dai giocatori che si allenano in palestra, e motivo di ispirazione per lavorare e ambire un giorno a giocare nel famoso stadio. Come ha fatto Cristante. La palestra è di altissimo livello: tutte le attrezzature sono state selezionate dagli esperti della federazione inglese per soddisfare le esigenze delle squadre. Le strutture di recupero non sono da meno. La sala di idroterapia include piscine a profondità variabile con pavimento regolabile a seconda degli esercizi, poi una piscina a contrasto caldo-freddo e un tapis roulant subacqueo. La camera della crioterapia può accogliere sei giocatori alla volta e riduce infiammazioni e danni muscolari, oltre a restituire sollievo da stress o dolore. Insomma, De Rossi per questo mini ritiro ha scelto la migliore soluzione per preparare i suoi all’inizio della stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA