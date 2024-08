Everton-Roma: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

Everton-Roma, la cronaca

Ultima amichevole estiva per la Roma di Daniele De Rossi che, come tutte le squadre italiane, si affaccia ormai al debutto in Serie A della prossima settimana. I giallorossi, infatti, se la vedranno contro il Cagliari in Sardegna il prossimo 18 agosto per la prima giornata di campionato.