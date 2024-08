Belotti, la moglie Giorgia saluta Roma: è una commovente dedica alla città

Belotti, la moglie saluta Roma: "Grazie, ti lascio con nostalgia"

Con un messaggio sul proprio account Instagram, Giorgia Duro ha voluto salutare la città di Roma e i tifosi giallorossi per l'affetto e il calore dimostrati nel corso dell'avventura capitolina di Andrea Belotti, che a inizio estate ha scelto di accettare l'offerta del Como di Cesc Fabregas: "Roma sarà per sempre tutte le persone belle che mi ha regalato - scrive la compagna del Gallo -. Sarà per sempre la città che ha visto nascere Benedetta, la prima scuola di Vittoria, la prima volta sul cavallo. Dentro quei pacchi ci ho messo tutte le esperienze di questi due anni che custodirò gelosamente per tutta la nostra vita. Roma sarà per sempre tutti gli occhi belli dei romani e non, che ho incontrato in questa città. Grazie Roma, ti lascio con il cuore un po’ nostalgico ma pieno di ricordi bellissimi", ha concluso Giorgia.