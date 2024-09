Roma, Dovbyk ammette: "Voglio dare di più". E De Rossi: "Vi ho già capito..."

Non è stato un inizio di stagione brillante quello di Artem Dovbyk con la Roma: una traversa a Cagliari (più errore che sfortuna) e due prestazioni incolori contro Empoli e Juve. Zero gol per un attaccante dopo tre partite pesano ma il gigante ucraino ha talmente tante attenuanti che parlare di "crisi" o "flop" è ingeneroso, oltre che ingiusto. De Rossi lo ha difeso in sala stampa a Torino dopo la Juventus e da uomo navigato qual è ha detto: "Vi ho già capito..." in riferimento alle tanta domande sul suo attaccante. Lui, Dovbyk, parla poco ma è chiaro che sa perfettamente come ci sia bisogno di gol per mettere tutto in ordine. Intanto, cosa non scontata, anche grazie all'aiuto della moglie socia media manager e pr, ha ammesso che le cose non stanno andando benissimo: "Voglio dare di più per la squadra ma c'è un processo che non può essere evitato. La costanza e il duro lavoro sono la chiave di tutto".