Hummels torna a Dortmund: il motivo a sorpresa spiegato in un video

Mats Hummels vestirà nuovamente la maglia del Borussia Dortmund. Non si tratta di una notizia di mercato, nessun clamoroso dietrofront: il tedesco ha già firmato con la Roma ed è prontissimo per iniziare la nuova avventura in giallorosso. Prima dell'esordio ufficiale, però, il difensore tedesco disputerà un'ultima partita al Signal Iduna Park, come da lui stesso annunciato attraverso i canali social del Dortmund: "Non vedo l'ora di giocare nuovamente per voi e di poter indossare ancora questa la maglia. Vi aspetto tutti allo stadio".