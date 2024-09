Roma, biglietti in vendita per l'esordio in Europa League con l'Athletic Bilbao

L'esordio stagionale della Roma in Europa League è sempre più vicino. Al termine della sosta, dopo le sfide con Genoa e Udinese, i giallorossi ospiteranno l' Athletic Bilbao alle 21:00 di giovedì 26 settembre . La vendita dei tagliandi è iniziata alle 12 di venerdì 6 settembre e tramite una singola transazione sarà possibile acquistare un massimo di quattro biglietti.

La nota del club

Sul sito della Roma la società ha annunciato la vendita dei biglietti con questa nota: "Parte l'assalto giallorosso all'Europa League. Dopo la finale di Budapest, e la semifinale della passata stagione, la Roma sta per iniziare il proprio percorso nella prima fase, che da quest'anno è la "fase campionato". Disputeremo il primo match contro l'Athletic Club di Bilbao giovedì 26 settembre alle 21:00. I biglietti per la super sfida con i baschi, massimo 4 a testa per singola transazione, potranno essere acquistati dalle ore 12:00 di venerdì 6 settembre. La prima gara casalinga di Europa League era inclusa nel primo Pack stagionale, che comprendeva anche gli appuntamenti di campionato con Udinese e Venezia. Chi lo ha acquistato ha potuto risparmiare: si partiva da 21€ a match".