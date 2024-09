Bove "cane malato": la risposta su Mourinho e sul soprannome alla Roma

Bove: "Voglio crescere come giocatore"

"Per me è importante dare tutto per la maglia - spiega Bove -, così poi non hai nulla da recriminarti. Ed è quello che ho cercato di fare sempre con la maglia della Nazionale, con quella della Roma e che farò con quella della Fiorentina. Ho visto la piazza e i tifosi mi piacciono molto, sento quel tipo di calore che ci servirà tantissimo, quello che ti spinge a fare sempre meglio. Una pressione positiva che serve per crescere. Giocare senza pressioni è un po' deleterio. Voglio crescere come persona e come giocatore".

Bove e il soprannome di Mourinho: "È limitante"

Bove ha poi parlato del soprannome datogli da Mourinho, ovvero quello di 'Cane malato': "I soprannomi li lascio a tifosi e allenatori. Gran parte delle persone non ha ancora visto le mie potenzialità e quello che sento di poter esprimere. Quel soprannome può essere un po' limitante ma grazie a Mourinho sono migliorato molto sotto certi punti di vista, sviluppando nuove caratteristiche. Io sono consapevole dei miei mezzi e sono pronto a farlo vedere a tutti. Non vedo l'ora di avere un altro soprannome ma il mister è stato carino e lo ringrazio comunque".