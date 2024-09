Di Canio, frecciate a De Rossi e ai senatori della Roma in diretta tv

Di Canio e la frase su De Rossi e i senatori della Roma

Di Canio ha poi parlato del pari contro il Genoa cha ha lasciato l'amaro in bocca ai romanisti: "La rete che ha subìto la Roma all'ultimo non lo deve mai prendere. De Rossi in questo secondo me deve crescere, soprattutto nella gestione degli ultimi minuti. Si vede che è un genuino e ha difficoltà a distaccarsi dall’immagine dell’idolo dei romanisti: in qualche modo ci sta provando con la comunicazione però oggi è andato in apprensione polemizzando sul fallo chiesto sull’intervento su Pellegrini. Quello è un segnale di immaturità che deve migliorare, secondo me. E poi c'è l’atteggiamento di alcuni giocatori che deve cambiare perché appena il Genoa ha messo maggiore pressione, lì c’è stata apprensione da parte di giocatori navigati e da alcuni calciatori della Roma io mi aspetto più cattiveria e virilità perché è questo che richiede l’ambiente. A volte alcuni giocatori che il tecnico ha difeso in conferenza sono sembrati troppo rilassati. Proprio da loro ci si aspetta, invece, qualcosa di più", ha concluso Di Canio.