Retroscena De Rossi, come ha saputo dell'esonero dalla Roma

Daniele De Rossi era a Trigoria stamattina per l'allenamento e lo stava preparando insieme ai suoi collaboratori quando è stato convocato dalla proprietà per la comunicazione dell'esonero. La stessa modalità utilizzata a gennaio con José Mourinho. Sorpresi anche i giocatori che hanno appreso la notizia dai social e dalla chat di squadra mentre erano in macchina, anche loro, direzione Trigoria.