Shock, scuse e lacrime per l'esonero di De Rossi. Da Pellegrini a Mancini, le reazioni a Trigoria

De Rossi, l'ultimo giorno a Trigoria

Qualche lacrima, anzi, parecchie, sono scese al Fulvio Bernardini nella mattinata di ieri. Dai giocatori e non solo. Come otto mesi fa quando Mourinho lasciò Trigoria. Gli abbracci, i saluti, i ringraziamenti. Ma anche le scuse di quei giocatori che probabilmente hanno pensato di non essere riusciti a dare il massimo in questo avvio di stagione. DDR ha rincuorato tutti. Dal primo all’ultimo. Con l’inevitabile tristezza di chi stava per lasciare per la seconda volta, prima da giocatore poi da allenatore, quella che reputa una casa. Era tutto rosa e fiori nello spogliatoio? Chiaramente no, come in qualsiasi squadra. Potevano esserci dei dubbi su qualche decisione, su qualche mossa tattica, su qualche idea, ma niente che non potesse essere risolto con il lavoro. Questo pensano i senatori. «Grazie di tutto mister. È stato un piacere e un onore lavorare insieme in questi mesi», hanno scritto sui social Mancini e Cristante. E poi El Shaarawy: «Prima da compagno e poi da allenatore, mi hai confermato quello che ho sempre pensato di te: un signore del calcio, sei stato un punto di riferimento. Sicuramente non è il finale che ci aspettavamo per quello che sei e cosa rappresenti per questa città ma anche se per poco non lo dimenticheremo». E via via tanti altri. Menzione speciale per Pisilli, che il tecnico ha lanciato da titolare in due partite: «È stato un onore, grazie».