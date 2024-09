Roma, Vitali resta ma non sarà Ceo

ROMA - Contrordine: non sarà Lorenzo Vitali il Ceo della Roma. Nemmeno ad interim. I Friedkin avevano valutato la sua candidatura dopo aver salutato Lina Souloukou. La soluzione interna sembrava idonea a gestire la transizione. Invece no. Cambio di rotta. L'amministratore delegato arriverà da fuori a seguito di una selezione di profili, nella quale come sempre la proprietaria si avvale di consulenti specializzati.