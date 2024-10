Monza-Roma, caos nel finale: il rigore negato su Baldanzi e i fischi sotto al settore ospiti

MONZA - Finale di partita caotico e ricco di amarezza per la Roma allo U-Power Stadium, dopo il pari beffa con la squadra di Nesta. Giallorossi frustrati da un possibile rigore negato e dal nuovo malcontento espresso dai tifosi, accorsi in massa anche al vecchio Brianteo per gremire il settore ospiti.

Step on foot su Baldanzi

All'87' minuto di gioco, con la Roma all'arrembaggio del Monza per trovare il successo, contatto sospetto tra il difensore di casa Kyriakopoulos, che rischia l'entrata, e Baldanzi, che finisce a terra. Sembrerebbe il classico caso di step on foot, ma il signor La Penna sorvola e poi deve faticare per sedare il parapiglia accesosi in area.

Ancora fischi per i giocatori

Scena ormai ricorrente dopo il termine del match, con la squadra giallorossa che si avvicina al settore ospiti, ribollente di rabbia per il rigore negato ed al contempo nuovamente deluso dalla mancata vittoria. Risultato, ancora fischi per i giocatori.