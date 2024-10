Hummels, zero minuti e polemiche: il tedesco punge la Roma sui social

ROMA - In questo pazzo avvio di stagione della Roma manca all'appello ancora un giocatore . Ed è tra quelli più attesi. Vice campione d'Europa con il Borussia Dormund, difensore di fama mondiale e ex pilastro della Germania. Mats Hummels , l'arrivo in extremis da parametro zero, ancora deve mettere piede in campo con la maglia della Roma. Non gioca una partita ufficiale proprio dalla finale di Champions contro il Real Madrid, e adesso dire che scalpita è un eufemismo.

Anzi, nelle parole di Hummels sui social filtra anche un po' di irritazione per questo mancato esordio a un mese di distanza dal suo arrivo. Lui che nella sua prima intervista aveva parlato di circa due settimane di preparazione atletica per essere pronto. Ne sono passate due in più e per ora di lui non c'è traccia. Neanche una manciata di minuti o secondi in campo, una situazione abbastanza anomala e che il tedesco ha sottolineato su Instagram.

Pubblicando infatti un post con diverse sue foto in giro per Roma o all'interno dello spogliatoio del Fulvio Bernardini, Hummels nella didascalia ha scritto: «Le foto del gioco saranno presto incluse. Credo». Sarcasmo e irritazione, una frecciata alla Roma per questo stop prolungato nonostante i problemi della Roma in campo. Lui che si è immediatamente calato nella parte di leader dello spogliatoio e motivatore dei più giovani. Ma è anche giocatore, e lui si sente ancora al top.