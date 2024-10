Juric, le cinque mosse per la svolta: i dettagli

ROMA - Ie ri Ivan Juric alla ripresa degli allenamenti - senza tanti giocatori impegnati nelle rispettive nazionali - ha deciso di non tornare sulla partita di Monza, nello specifico su quel rigore non concesso a due minuti dalla fine e che avrebbe consegnato una vittoria scaccia problemi. Un segnale ai suoi, un messaggio chiaro su come adesso il gruppo debba ripartire senza pensare al passato, agli alibi o allo sconforto di un pareggio contro la penultima della Serie A, ma piuttosto proiettandosi sul lavoro, sulle prossime insidiose partite che dopo la sosta indicheranno inevitabilmente quali saranno gli obiettivi stagionali dei giallorossi. Per questo motivo il tecnico e il suo staff sono alle prese con le strategie da attuare in questi dieci giorni di stop per preparare la squadra al nuovo tour de force tra campionato e coppa. Sette partite in venti giorni, una media di una gara ogni tre giorni prima della nuova sosta delle nazionali: in poco meno di tre settimane si deciderà il futuro della Roma, Juric deve quindi sciogliere i nodi della sua squadra e cercare di risolvere i diversi problemi evidenziati in questi primi due mesi turbolenti di stagione.



Roma, i nuovi acquisti

Su undici giocatori acquistati in estate, al momento soltanto Dovbyk è titolare fisso. Il che significa che Juric sta considerando di più la vecchia guardia rispetto a chi è stato preso proprio per alzare l’asticella qualitativa e tecnica della squadra. Il primo obiettivo dovrà quindi essere quello di cercare di far crescere i nuovi arrivati e di inserirli progressivamente in pianta stabile - chi più, chi meno - nell’undici titolare. Da Soulé, pagato 30 milioni, a Dahl - riserva misteriora di Angeliño - passando per Le Fée, Koné (che si sta alternando con Pisilli) fino ad Abdulhamid e i difensori: c’è bisogno di tutti per riuscire a essere competitivi tra campionato, Europa League e Coppa Italia.