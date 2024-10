Roma, la carica di Dovbyk: "I miei gol per la Champions"

Artem Dovbyk lancia la Roma. Il centravanti ucraino, che ha deciso la sfida in Europa League contro la Dinamo Kiev , ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A, descrivendo i primi mesi della sua esperienza romana e parlando degli obiettivi del club: "Le ambizioni della Roma in questa stagione? Prima di tutto, i tifosi vogliono che la Roma giochi in Champions il prossimo anno. Farò di tutto per raggiungere questo obiettivo e giocare in Champions il prossimo anno".

Dovbyk sugli obiettivi della Roma

Dovbyk, che lo scorso anno si è laureato capocannoniere della Liga, ha iniziato la stagione segnando tre gol in campionato nelle prime otto gare, oltre alla rete decisiva contro la Dinamo Kiev in Europa League: "So che sono il primo ucraino a giocare per la Roma, c'è sempre pressione in club così - ha aggiunto - . Ma sono pienamente preparato per questo, la cosa principale è che la squadra crede in me, l'allenatore e tutti mi supportano. Ho ricevuto un benvenuto caldo, il calcio senza pressione non è calcio, devi sempre motivarti. Questa è adrenalina, giocherò molto meglio sotto pressione". Sulla sua nuova esperienza nel calcio italiano: "Per me è una nuova sfida, ma credo che se lavori duramente tutto arriva poi in campo. Non mi prefisso un numero di gol da raggiungere, non mi piace fare queste cose".