Juric diretta conferenza crisi Roma: le parole prima del Torino. Segui LIVE

ROMA - Vincere contro il Torino per non essere esonerato, mentre il ds Ghisolfi continua la ricerca del suo eventuale sostituto. Ivan Juric si gioca tutto, in un momento difficile e pieno di tensioni. La situazione della Roma è molto delicata (solo un punto a Monza e l'umiliazione di Firenze nelle ultime tre giornate di campionato) e i Friedkin dopo 36 ore di silenzio hanno deciso di confermare la presenza del croato sulla panchina giallorossa anche nella sfida di domani sera. La sua situazione, però, resta a rischio. Segui la diretta della conferenza.

12:40

Juric: "Con il presidente sono sempre in contatto"

Il tecnico chiosa: "Con il presidente sono sempre in contatto, abbiamo parlato di tutto. Qui non vedo mancanze, prendo le decisioni e la società ci responsabilizza. Questa è la cura giusta per uscire da questa situazioni".

12:25

Juric: "Abbiamo avuto litigi pesanti, ma ci siamo detti la verità"

L'allenatore continua: "Questi sono stati giorni di litigi pesanti, ma meglio che sia successo adesso. Penso che in questi due giorni abbiamo indirizzato la barca verso quello che bisogna fare. In questo senso, anche il mio carattere preferisce lo scontro per andare poi avanti con la testa pulita. Ci siamo detti la verità, prima magari in modo violento e poi in modo più ragionevole".

12:10

Juric: "Nessuno verrà escluso dai convocati"

Il tecnico spiega: "La rosa della Roma non si può permettere esclusioni. Bisogna tenere tutti dentro, non escludere ma far presente a tutti quello che bisogna fare in questo momento. Il Torino? Ormai è consolidato penso che là abbiamo fatto un bel lavoro per tre anni e ora Vanoli sta facendo bene, ci sono tanti giocatori cresciuti che stanno bene, acquisti buoni, stanno facendo un buon campionato. E' una squadra di valore e idee, bisogna stare attenti su tutti i particolari, sia a livello tattico che emotivo bisogna stare preparati".

12:05

Juric: "A Firenze un crollo totale, ma..."

Il tecnico in conferenza stampa: "Abbiano avuto un crollo emotivo secondo il mio punto di vista e guardando le immagini. Dopo 40 giorni di un buon lavoro dove ci sono state tante belle prestazioni mi aspettavo grande passione davanti, invece c'è stato un crollo totale. Ma se raccogliamo tutto quello che è successo, per noi può essere anche una svolta come è stato per il Milan quando prese 5 gol dall'Atalanta con Pioli: da lì in poi cominciarono a lavorare nella giusta direzione. Meglio perdere così che 1-0 nascondendo un problema. Se i giocatori non sono convinti possono dirmelo e me ne vado. Ma risulta che sono convinti".

11:55

Grande attesa per le parole di Juric

Inizierà tra pochi minuti la conferenza stampa del tecnico giallorosso alla vigilia di Roma-Torino.

11:45

11:30

11:15

11:00

Roma-Torino, alle 12 parla Juric

Tra circa un'ora la conferenza stampa di Juric, chiamato a presentare Roma-Torino, in programma domani alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. L'allenatore giallorosso parlerà alle 12 di oggi.

