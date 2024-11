Roma, problema muscolare per Hermoso: quanto starà fuori. Dovbyk migliora

La Roma dovrà fare a meno di Hermoso per una decina di giorni. Il centrale spagnolo, squalificato ieri contro il Torino, salterà sicuramente Verona e la trasferta di coppa in Belgio per poi provare a rientrare tra una decina di giorni contro il Bologna. Altrimenti, per non rischiare, appuntamento a dopo la sosta. Con il problema muscolare di Hermoso restano a disposizione di Juric Mancini, N'Dicka e Hummels come centrali puri anche se il tecnico croato vede spesso bene Angelino in quella posizione.