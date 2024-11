Dan e Ryan Friedkin sbarcano a Roma: quando arrivano e cosa succederà

I Friedkin a Roma

Insieme ai Friedkin arriverà anche Marc Watts, il braccio destro di Dan. Da poco più di nove anni, cioè dal 1° gennaio 2011, ricopre la carica di presidente del Friedkin Group ed é stato lui a guidare la transizione e il passaggio di proprietà tra Pallotta e il nuovo proprietario. Un aiuto in più per il presidente che in questi giorni farà un punto della situazione, sportivo e societario, per cercare di trovare una svolta dopo la crisi di questo avvio di stagione.