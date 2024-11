Pellegrini giù per la crisi Roma, il messaggio d'amore della moglie Veronica

Non è un periodo facile per Lorenzo Pellegrini e la sua Roma. Per fortuna, però, il calciatore può contare sul sostegno della moglie Veronica Martinelli che ha condiviso sui social un messaggio dolcissimo per il marito: "12 anni insieme. Sempre e per sempre uno la forza dell'altro", ha scritto con tanti di cuori. Un amore solido e granitico, che rappresenta indubbiamente un supporto importante per il giocatore.