"Tieni in gioco la vita": rinnovata la campagna della Roma per un corretto stile di guida

Due ore di lezione di teoria presso la Sala Consiliare messa gentilmente a disposizione dal IX Municipio. Valerio Vella, Responsabile ACI Ready2Go, nelle quali sono stati affrontati i concetti fondamentali della guida in sicurezza utili a prevenire l’incidentalità stradale: limiti di velocità, sicurezza attiva e passiva, dispositivi ADAS e consigli per mantenere sempre la massima concentrazione al volante. A questo hanno assistito gli studenti delle scuole IIS Giorgi-Woolf, ITIS Galileo Galilei e ITC Vincenzo Arangio Ruiz, insieme con i ragazzi e le ragazze delle due formazioni Primavera giallorosse, per sensibilizzare il messaggio sull'importanza di una corretta etica stradale. La distrazione alla guida e il mancato rispetto della segnaletica riguardano oltre la metà dei casi, con l’eccesso di velocità ad occupare il primo posto. Quindi, i ragazzi si sono misurati in una serie di prove di guida in sicurezza, mettendo in pratica una metodologia coinvolgente, ampiamente collaudata e di particolare efficacia per l’apprendimento delle corrette regole di guida.