Roma, Ghisolfi rivoluziona l'area scouting: ecco il nuovo dirigente

Era una delle priorità: con l'addio di Tiago Pinto, la scadenza di molti contratti e alcune scelte del club, la Roma aveva la necessità di riorganizzare l'area scouting. Il ds Ghisolfi lo ha fatto e dal primo novembre è operativo a Trigoria Andrea Iore, tecnicamente nuovo Head of Recruitment della Roma. Trentadue anni, nato a Parigi ma di nazionalità italiana, ha lavorato a Leeds e rappresenta un profilo giovane, moderno e dinamico. Iore si è strutturato accanto al ds Orta e a un signore che il calcio lo conosce benissimo come Marcelo Bielsa e questa, per la Roma, è già una garanzia. L'altra è rappresentata dalla rivoluzione che ha in mente Ghisolfi supportato dalla proprietà: far prendere forma al dipartimento scouting con dei profili di qualità che siano specializzati in aree di competenza specifiche e riescano ad integrare bene sia l'analisi dei dati sia l'occhio di chi osserva le partite dal vivo.