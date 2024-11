Roma, è uscita la collezione Adidas ispirata al 1993: le FOTO attese dai tifosi

Un cortometraggio per celebrare il lancio

Per celebrare questo lancio, Adidas ha realizzato il cortometraggio "Bring Back to Rome ‘93", che racconta la ricerca di due giovani, a caccia di un prezioso cimelio, dentro un vintage shop. L’oggetto del desiderio è la maglia adidas dell'AS Roma del 1993, rimasta nascosta in una scatola ben custodita. I due giovani recuperano la jersey e la indossano con soddisfazione insieme agli altri capi che compongono la linea, concludendo il proprio ideale viaggio nel tempo. La nuova collezione adidas Originals Bring Back AS Roma è disponibile da oggi (22 novembre), presso gli AS Roma Store e su store.asroma.com, presso gli adidas store, sull’app adidas, su adidas.it e nei negozi dell’official retail partner JD.