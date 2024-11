La Roma saluta lo psicologo: Tim Coates non è stato confermato

ROMA - Di lui in queste poche settimane alla Roma si ha traccia soltanto con una foto, uno scatto "rubato" mentre guarda con apprensione la prestazione e il risultato della squadra. Non il massimo per uno psicologo. Battute a parte, Tim Coates, professionista del settore, ha già lasciato la Roma e la Capitale , dopo appena tre settimane dal suo arrivo, il mental coach ha salutato il Fulvio Bernardini, non confermato dalla società.

Tim Coates era infatti in prova e non aveva ancora firmato alcun contratto con il club giallorosso. Arrivato agli inizi di novembre, ha fatto in tempo a lavorare con la squadra per l'ultima partita prima della sosta contro il Bologna e quella successiva contro il Napoli. La Roma lo ha ringraziato per l'impegno in queste settimane ma ha deciso di non inserire uno psicologo nello staff di Ranieri.