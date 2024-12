Infortunio Hummels, distorsione alla caviglia: come sta dopo Roma-Atalanta

ROMA - Non è grave l'infortunio patito contro l'Atalanta da Mats Hummels, uscito al 74' della sfida persa 2-0 ieri dalla Roma e sostituito con El Shaarawy. Stando alle prime informazioni da Trigorai, il difensore giallorosso non dovrebbe avere riportato lesioni, ma solo una distorsione alla caviglia. Hummels ha fatto un movimento sbagliato e ha sentito tirare i muscoli della schiena. Difficile che il 36enne tedesco possa giocare contro il Lecce, sabato prossimo: Ranieri non vuole rischiare di aggravare la situazione, ma non è detto dal momento che il calciatore vorrebbe essere in campo. Hummels farà fisioterapia per un paio di giorni e poi si valuteranno eventuali miglioramenti. Si attendono invece ulteriori esami per valutare le condizioni di Bryan Cristante, uscito anche lui nell'ultima parte della gara persa con l'Atalanta.