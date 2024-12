Pellegrini, che succede: come il capitano della Roma prepara il rilancio

Serviva un mental coach come Ranieri per dare una svolta al momento negativo di Pellegrini. Un mental coach per lui, ma anche per l’ambiente che dalla conferenza stampa pre Atalanta sta vedendo Lorenzo con uno sguardo diverso. La comunicazione è sempre importante, e le parole del tecnico hanno pesato tanto nelle considerazioni dei tifosi nei confronti del loro capitano. Niente più rabbia e frustrazione per le sue prestazioni ma sostegno e incoraggiamento in un momento complicato della sua carriera. Ma soprattutto della sua vita. Il peso delle responsabilità lo ha schiacciato in questi ultimi mesi tanto difficili per la Roma. Dall’addio turbolento di Mourinho, a quello scioccante di De Rossi, i nervi tesi con alcuni dirigenti, le prestazioni negative, l’ultimo ribaltone sulla panchina con l’esonero di Juric e l’arrivo di Ranieri. E ancora, i fischi allo stadio, gli insulti fuori Trigoria, gli striscioni, la paura di non uscire più da una crisi che lo ha avvolto e che lo sta privando della cosa più bella per un calciatore, quella per cui inizia a lavorare sin da bambino: la felicità di giocare, di lottare al centro dell’arena, di essere il capitano della Roma. Ranieri lo ha capito, dall’alto della sua esperienza, e ha deciso di fermarlo. Fuori dai radar per quasi un mese in cui ha giocato soltanto 45 minuti contro il Napoli, lontano dai riflettori dopo quelle parole pronunciate a Boras in cui aveva messo in discussione il suo futuro per il bene della Roma. E forse anche per il suo, consumato in quel momento da un peso mentale che poi ha inciso negativamente anche sulle sue condizioni fisiche.