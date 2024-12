Le Fée: "Ranieri non fa favori a nessuno. Potevo andare al Torino, De Rossi..."

In una lunga intervista concessa al francese Free Foot, Enzo Le Fèe si racconta a 360 gradi, parlando del suo arrivo alla Roma , del rapporto prima con De Rossi ed ora con Ranieri , passando anche per il commovente ricordo del padre scomparso.

L'arrivo alla Roma merito di De Rossi

"La scorsa estate era arrivata la chiamata del Torino, ma ero determinato a rimanere al Rennes, stavo bene. Poi ho ricevuto la videochiamata da parte di De Rossi e con lui si è stabilita subito una connessione importante, perché ne ho percepito subito l'umanità, che per me viene ancora prima del campo, purtroppo poi i risultati non sono stati all'altezza".

Il rapporto con Ranieri

"Ranieri è un grande uomo ed un grande allenatore. È stato in Francia e con lui non esistono barriere linguistiche. Con lui però bisogna lavorare duro, non guarda in faccia nessuno e manda in campo solamente chi lo merita".

Il ruolo e la 'concorrenza' con Koné

"Come giocatore mi sento un numero otto e, anche se a centrocampo siamo in tanti, abbiamo tutti caratteristiche differenti. Sono felice che sia arrivato anche Koné, non mi sento in concorrenza con lui e spero di poter formare con lui una mediana tutta francese. A me però servirà più tempo, perché lui si adatta più rapidamente. Abitiamo vicini e siamo molto amici".

L'esordio da brividi all'Olimpico

"La mia prima volta all'Olimpico non è stata fortunata, non sono partito titolare e mi sono fatto male poco dopo essere entrato, ma ricordo i brividi nel passare vicino ai tifosi, sembrava di essere entrati in un'arena".

Il ricordo del padre

"È stato lui a spingermi a diventare un calciatore, era il suo sogno, ma poi la vita ha preso una certa piega. Quando era in carcere (per occultamento di cadavere, ndr), lo andavo a trovare e i suoi compagni di cella mi chiamavano 'futuro' perché lui ne era convinto e glielo diceva. Ora che non c'è più spero sia andato in un posto migliore".