Ryan Friedkin a Roma: segnale alla squadra e non solo

ROMA - Claudio Ranieri è stato chiaro parlando delle prossime partite che disputerà la sua Roma a dicembre: «Questo è il mese della verità, comincia adesso il nostro campionato». E allora visto il momento quantomai delicato e importante per la squadra e il club, Ryan Friedkin ha deciso di avvicinarsi alla squadra e al tecnico per far sentire la presenza della proprietà e il sostegno a tutto l’ambiente. Ieri il vicepresidente della Roma è stato al Fulvio Bernardini per incontrare Ranieri, parlare con la dirigenza e avere un colloquio con tutta la squadra. Un discorso per sottolineare l’importanza di trovare adesso la svolta, a cominciare dalla partita di questa sera contro il Lecce. I Friedkin mancavano da Trigoria dallo scorso settembre, Ryan ha deciso in sinergia con il presidente di tornare per far sentire la vicinanza sia a Ranieri che a Ghisolfi.

All'Olimpico

Per questo motivo come accaduto anche dopo l’esonero di Mourinho e l’arrivo di De Rossi, Friedkin viaggerà questa sera sul pullman insieme alla squadra in direzione Olimpico. Avere il proprietario a stretto contatto non potrà far altro che far sentire ulteriormente l’importanza della partita ai giocatori, ma anche sentire quella presenza positiva per trovare una vittoria che in campionato manca da cinque giornate. Dall’ufficio al primo piano che affaccia sui campi del Fulvio Bernardini, adiacente alla eslcusiva sala relax realizzata appositamente per la proprietà, Ryan ieri ha assistito a distanza all’allenamento della prima squadra, per poi a fine seduta incontrare tutti i protagonisti. Oggi lo stadio: Friedkin non teme i fischi della tifoseria, l’importante è soltanto trovare un successo che possa chiamare una svolta per la stagione.